MEC abre inscrições para curso gratuito de língua italiana na UFSM

Estão abertas as inscrições para o programa Idiomas sem Fronteiras (IsF), do Ministério da Educação (MEC). O programa oferta cursos gratuitos de língua italiana em quatro universidades brasileiras. A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) é uma das instituições contempladas pelo programa. Os interessados poderão se inscrever até as 12h do dia 14 de março, e as aulas começam em 20 de março. As informações são do portal do MEC.

Na UFSM, são 60 vagas disponíveis para os níveis A1.1 e A1.2 do Quadro Europeu Comum de Referência (QECR). Os cursos também serão realizados nas universidades federais do Pará (UFPA), de Pernambuco (UFPE) e de Viçosa (UFV). As aulas serão presenciais e terão carga horária de 32 horas.

Podem se inscrever no processo seletivo os alunos de cursos de graduação e pós-graduação stricto sensu das instituições participantes e que tenham concluído até 90% do total de créditos de seu curso. Também estão aptos a cursarem as aulas os técnicos e docentes ativos dessas universidades que estejam com inscrição ativa no Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (Siape) há mais de seis meses.

As inscrições devem ser feita por meio do Sistema IsF Aluno. O programa Idiomas sem Fronteiras é desenvolvido pelo MEC, por intermédio da Secretaria de Educação Superior (Sesu), em conjunto com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). O principal objetivo do programa é incentivar o aprendizado de línguas, além de propiciar uma mudança abrangente e estruturante no ensino de idiomas estrangeiros nas universidades do país.

Mais informações podem ser obtidas no edital de seleção, clicando aqui.