Mais de 7 mil CDs e DVDs são apreendidos pela PRF

Mais de 7 mil CDs e DVDs foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na tarde desta segunda-feira. A apreensão foi feita na BR-290, em São Gabriel.

Cds e DVDs eram trazidos do Uruguai sem serem declarados na alfândega Foto: PRF / Divulgação

Segundo informações da PRF, os policiais abordaram um Escort, com placas de Caçapava do Sul. No porta-mala do veículo foram encontradas 11 caixas com 4,8 mil DVDs e 2,4 mil CDs. A mercadoria vinha do Uruguai.

O material foi apreendido e será encaminhado para a Receita Federal, em Santa Maria. O carro também foi apreendido. Não houve prisão, já que foi crime de descaminho, que é quando o produto não é proibido no Brasil, porém não é declarado na alfândega.