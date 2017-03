Mais de 500 pessoas foram à UFSM para tentar garantir uma vaga

Ensino Superior 20/03/2017 | 18h32 Atualizada em

A última chamada oral para preencher 242 vagas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) recebeu, na manhã desta segunda-feira, cerca de 500 pessoas no Auditório Flavio Miguel Schneider, do Centro de Ciências Rurais (CCR), do campus Camobi da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). A informação é do coordenador de Planejamento Acadêmico da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), Jerônimo Tybusch, que também é responsável institucional pelo Sisu na UFSM e presidente da Comissão de Seleção e Ingresso.

Também nesta segunda-feira, mas na parte da tarde, foi realizada a chamada da fila de espera do Processo Seletivo Seriado (PSS), que ofertou 20 vagas para 13 cursos, iniciada às 16h01min. Por volta das 17h10min, a chamada já estava encerrada, de acordo com o professor, mas ele não deu uma estimativa de quantas pessoas compareceram. Tanto as vagas do Sisu quanto do PSS eram para as quatro cidades em que a UFSM tem campus.

Jerônimo comenta que as documentações dos alunos passariam por análise, ainda na tarde desta segunda-feira, para liberar as matrículas dos novos calouros da instituição de ensino a partir desta terça-feira. A celeridade no trabalho está conectada ao fato do semestre letivo da UFSM ter começado em 6 de março deste ano.

Por esse motivo, o professor diz que outras chamadas não serão realizadas. No momento em que ele conversou com a reportagem do Diário, Jerônimo comentou que o levantamento sobre a quantidade de vagas preenchidas ainda não estava concluído.

_ Se ficarmos com vagas em aberto estas serão anunciadas nos próximos editais de ingresso e reingresso _ disse.

Apesar disso, o coordenador de Planejamento Acadêmico da Prograd acredita que a maioria das vagas foram ocupadas nas chamadas desta segunda-feira.

Ingresso e reingresso

De acordo com a página oficial da Prograd, os editais de ingresso e reingresso são publicados a cada semestre pelo Departamento de Registro e Controle Acadêmico (Derca). Os documentos ficam disponíveis neste link. Os editais regem o preenchimento de vagas nos cursos de graduação presenciais ou à distância. (veja quadro para conhecer as modalidades).

Conforme o calendário acadêmico da UFSM, as datas previstas para publicação do edital de ingresso e reingresso em 2017 são 12 de maio e 29 de setembro, em que prevê a matrícula do semestre seguinte. Cada curso define seus critérios próprios de seleção, por isso convém consulta a secretaria da graduação de interesse para detalhes. O Prograd indica que é responsabilidade do candidato o acompanhamento de adendos, retificações, erratas, homologações, convocações, suplências, chamadas e demais divulgações na seção de editais do portal da UFSM.

Mais informações com o Derca da UFSM, que atende pelos telefones (55) 3220-8204, 3220-8117 ou pelo endereço eletrônico emailderca@ufsm.br.

Quem pode se candidatar



– Reingresso – retorno de ex-aluno da UFSM para o Curso que abandonou

– Transferência interna – troca de Curso de aluno da UFSM, regularmente matriculado, para curso afim ou similar ao de origem

– Reingresso com transferência interna – retorno de ex-aluno da UFSM, que abandonou o curso e solicita reingresso em Curso afim ou similar da UFSM

– Transferência externa – transferência de aluno de outra instituição de Ensino Superior brasileira ou estrangeira, pública ou privada, regularmente matriculado ou com trancamento de matrícula, para curso idêntico, afim ou similar da UFSM

– Portador de diploma – candidatos já graduados em cursos da UFSM ou de outra instituição de Ensino Superior pública ou privada