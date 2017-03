Mais de 200 competidores participam do Rodeio do Cone Sul

Segura, peão! 08/03/2017 | 20h27 Atualizada em

Foi dada a largada para o 23º Rodeio Internacional do Cone Sul. Nesta quarta-feira, a movimentação já foi grande na sede da Associação Tradicionalista Estância do Minuano, que sedia o evento até domingo. Muita gente aproveitou para acompanhar o Potraço e as primeiras provas de tiro de laço, o Crioulaço.

Mais de 200 competidores estão inscritos para as provas campeiras, representando 39 municípios gaúchos. Haverá premiação para laço em equipe, laço vaqueno, laço veterano, laço duplo, laço trio, gineteada, rédeas e vaca parada.

O tratador de cavalos Vagner Carvalho, 24 anos, diz que foi criado no campo e adora rodeios. Na tarde desta quarta, ele assistia o Crioulaço, acompanhado da esposa, a empresária Angelica Matos, 26 anos, e o filho Bento Matos de Arruda, 1 anos e 4 meses. O gosto por rodeios já está passando para o pequeno que, segundo a mãe, esteve pela primeira vez em um evento do tipo quando tinha 14 dias de vida.

_ Ele gosta. Já tem cavalo e uma vaquinha parada que ele brinca de laçar. Com certeza ele vai participar de provas como o pai _ diz Angelica.

Vagner, que é de Santa Maria, conta que foi campeão de outra edição do Cone Sul no Laço Dupla e Laço individual. Este ano ele também participará das provas, com a equipe do CTG Coração do Rio Grande.

ATIVIDADES

Hoje, a partir das 8h, acontece a Prova Laço Cavalo QM. Às 14h, será a vez da competição de Laço Certeiro. A prova de Laço Dupla ocorre às 16h. Em seguida, será a prova de Laço Trios. Às 21h, tem leilão de Cavalo Quarto de Milha e, depois, por volta das 21h30min, ocorre o show nativista com Benaduce Júnior e Grupo.

A abertura oficial do rodeio será na sexta-feira, às 8h. Com atividades até domingo, o evento terá muitas provas campeiras, shows, acampamento e leilões. Os vencedores das provas campeiras serão conhecidos na tarde de domingo.

Outras competições começam nesta quinta-feira, entre elas, tiro de laço e laço certeiro.

PROGRAMAÇÃO DESTA QUINTA-FEIRA

8h - Laço Cavalo QM

14h - Laço Certeiro

16h - Laço Dupla

16h30min - Laço Trios

21h - Leilão Cavalo Quarto de Milha

21h30min - Show com Benaduce Júnior e Grupo