Mais 30 professores são chamados, em emergência, para rede municipal

Na tentativa de completar o quadro de professores da rede municipal de ensino, a prefeitura lançou, na quinta-feira, mais dois editais de chamamento emergencial que, juntos, convocam 30 profissionais. A partir de segunda-feira, os educadores devem se apresentar na Secretaria de Gestão e Modernização Administrativa (Rua Venâncio Aires, 2.277, 3º andar).

Os profissionais têm prazo regimental de 15 dias, a contar da próxima segunda-feira, para que se apresentem. A lista de documentos que devem ser entregues está presente no texto dos chamamentos públicos. Confirma os nomes dos chamados:

Educação infantil

Maria Medianeira Ribeiro dos Santos

Neusa Fighera

Ilce Medianeira da Luz Adorna

Cleiva Teresinha Rubin Lazzari

Karine Bonorino Pereira

Dalva Barbieri Cargnin

Nadia Guazina

Elisa Bolzon da Rosa

Isaura Peixoto Pereira

Simone Medianeira dos Santos Mangine

Fátima Dellinghausen Bairros

Patrícia Gonzatto Gomes

Denize Silveira de Almeida

Daiane Gehrcke Ribeiro

Patricia de Vargas Eilert

Lígia Vaccari da Silva

Joane Della Flora Castilho

Anos iniciais

Daliam Pereira Dalla Lana

Sandra Lenara Schultz Bandeira

Maria de Lourdes Rosa Athaides

Mirian Rose Falcão Pacheco

Maurisleia Dantas Arruda

Silvia Celina Darde Ortiz Ribeiro

Mônica Staggemeier Monteiro dos Santos

Lucimary da Silva Busanello

Rosimari Dias Laio

Andréia Medianeira Nunes Silveira Meller

Ciências Biológicas -Ensino Fundamental

Elenita Espindola Antunes

Ana Amélia Visentini Timm

Artes

Marta Aparecida Tesser

Além dos editais 4 e 5, também está aberto o 3. Lançado em 17 de março, que convoca 14 professores para o município. Quem está na lista deve se apresentar ao município até a próxima sexta-feira.

Desde fevereiro, a prefeitura trabalha para completar o quadro de professores, com chamadas em regime emergencial. O primeiro edital convocou 147 profissionais, mas 38 não compareceram. Já o segundo edital foi para chamar mais 38 educadores, que deveriam ocupar as vagas remanescentes da primeira chamada. Ainda assim, 14 não foram até a Secretaria de Gestão e Modernização Administrativa no prazo previsto.

Após o início do ano letivo, em 20 de fevereiro, a Secretaria de Educação fez uma varredura pela rede de municipal de ensino e constatou a necessidade de mais cerca de 25 educadores para complementar o quadro de profissionais. Isso sem contar os que estavam nas listas das chamadas emergenciais.