Maior teatro do interior do Estado abrirá neste semestre em Santa Maria

Depois de oito anos de obras, o Centro de Convenções da UFSM, que será o maior teatro do interior do Estado, com 6,8 mil m² e capacidade para 1.180 pessoas sentadas, está prestes a ser inaugurado.



E agora chegou a hora das últimas definições sobre como funcionará. Por isso, amanhã, às 9h, na sala 218 da reitoria, o gabinete do reitor fará uma reunião com produtores culturais e empresas de formatura que atuam na cidade. A ideia é apresentar a proposta de regimento, com as regras para uso do centro, além de ouvir os profissionais da área sobre as principais necessidades e sugestões para o funcionamento do espaço.



A previsão é que o Centro de Convenções inaugure ainda neste 1º semestre – isso deve interferir até no mercado de locação de espaços para formaturas na cidade. É que, segundo a UFSM, a previsão é que as turmas de formandos só precisarão pagar uma taxa de manutenção, com um valor simbólico para usar o Centro de Convenções para as formaturas. No regimento, que terá de ser aprovado pelo conselho da universidade, também serão definidas regras para a escolha de datas das formaturas, caso mais de uma turma queira o mesmo dia.

Visão do hall de entrada do Centro de Convenções em dezembro de 2016, ainda em obras Foto: Maiara Bersch / Agencia RBS

Segundo fonte na UFSM, é provável que as formaturas não serão mais concentradas apenas às sextas e sábados, mas que elas sejam feitas, no Centro de Convenções, também em outros dias da semana, como terças, quartas e quintas-feiras. Nada disso ainda é certo. Tudo dependerá da procura.

Em discussão, o uso para demais eventos

Além das formaturas, o centro deve abrigar congressos, palestras e espetáculos da UFSM e de fora. Isso ajudará a alavancar também o turismo de eventos. Na conversa de amanhã, será discutido como tornar isso viável e como definir as taxas para uso do espaço para outros eventos – o valor vai depender da finalidade do evento e se ele é gratuito ou não.

Empresários do setor, de Porto Alegre e São Paulo, que visitaram a cidade, no mês passado, ficaram impressionados com a estrutura do Centro de Convenções. Como contamos com linha aérea diária, a expectativa é que Santa Maria possa sediar mais congressos nacionais, o que beneficiará hotéis e restaurantes.