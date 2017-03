Mãe e filho trocam tiros com a Brigada Militar após perseguição em Santa Maria

Violência 18/03/2017 | 10h57 Atualizada em

Uma mulher de 32 anos foi presa e um adolescente de 13 anos foi apreendido após uma perseguição ocorrida na tarde de ontem, no Bairro Salgado Filho, em Santa Maria. Os dois estavam em uma motocicleta que saiu em perseguição a um veículo por volta das 18h.

De acordo com a Brigada Militar (BM), a mulher pilotava a motocicleta, com o filho na carona, pela Avenida Oliveira Mesquita, quando passou a perseguir um Vectra que transitava pela via. Mãe e filho portavam revólveres calibre .32 e passaram a efetuar disparos contra um Vectra. Uma viatura da BM, que passava pelo local, flagrou a perseguição.

Os policiais abordaram a motocicleta e a dupla passou a trocar tiros com a guarnição. A mulher ficou ferida de raspão na perna e foi encaminhada para atendimento médico na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA). Logo após, a dupla foi levada para a Delegacia de Polícia para esclarecimentos. A BM não soube informar a motivação para a troca de tiros.

A mulher foi recolhida ao Presídio Regional de Santa Maria e o adolescente foi encaminhado para o Centro de Atendimento Socioeducativo (Case).