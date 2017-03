Mãe e filho são feitos reféns e agredidos durante assalto em Santa Maria

Criminalidade 03/03/2017 | 09h01 Atualizada em

Um dos veículos foi encontrado capotado na BR-158. Bandidos fugiram do local a pé, e BM faz buscas na região

Uma família foi feita refém durante um assalto a uma residência, no Bairro Camobi, em Santa Maria, na madrugada desta sexta-feira. Os bandidos fugiram com os dois carros da família e acabaram capotando um dos veículos na BR-158. A polícia ainda faz buscas pelos assaltantes.

De acordo com informações da Brigada Militar (BM), que atende a ocorrência, três assaltantes encapuzados e armados de revólveres invadiram a residência, onde estavam mãe e filho, por volta das 4h.



O jovem, de 25 anos, foi amordaçado e amarrado pelos braços e pernas junto à cama onde dormia. Em seguida, os assaltantes renderam a mãe dele, que também foi amarrada à cama.

O jovem informou aos policiais que os bandidos queriam saber onde ficava o cofre da casa. Quando foram informados de que não havia nenhum cofre no interior da residência, os assaltantes passaram a agredir as vítimas com socos, pontapés e coronhadas.

Após 30 minutos, o trio fugiu do local com os dois veículos e alguns pertences da família no interior dos veículos. Durante a fuga, os bandidos perderam o controle de um dos carros e acabaram capotando na BR-158, nas proximidades de uma empresa de ônibus.

O trio fugiu a pé. A polícia faz buscas na região para localizar os assaltantes. Até este momento, peritos do Instituto Geral de Perícias (IGP) ainda não haviam chegado ao local do acidente, e os bandidos não haviam sido encontrados.