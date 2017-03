Lojistas de São Sepé querem restringir feiras itinerantes

Região 31/03/2017 | 14h32 Atualizada em

A presidente do Sindicato dos Lojistas (Sindilojas) de São Sepé, Isabel Ineu, esteve na terça-feira na Câmara de Vereadores para tratar do Projeto de Lei 16/2017, proposto pelo Executivo, que prevê a regulamentação de feiras itinerantes na cidade.



Caso a proposta seja aprovada, as feiras deverão obedecer a algumas regras, entre elas, assegurar que pelo menos 50% dos espaços para as empresas locais.

Além disso, os funcionários terão que pertencer à categoria dos comerciários de São Sepé. Outro ponto frisado é que organizadores também deverão requerer licença prévia de localização e funcionamento, e a prefeitura definirá se dará a permissão, no prazo de 15 dias.

Isabel disse que não se trata da proibição das feiras, mas da ampliação das regras para que as mesmas explorem a economia da cidade.

– Tudo o que está disposto no projeto é rigorosamente cumprido pelos comerciários locais. Não é justo que empresas de fora possam trabalhar sem seguir as determinações legais para tal – justifica.

Alguns vereadores falaram da necessidade de avaliar o ponto de vista do consumidor. Eles alegam que as feiras acabam trazendo produtos mais baratos ao alcance da população. Isabel defende que há lojas de todos os padrões no município, aceitando todas as formas de pagamento.

– Temos lojas populares aqui também. Conseguimos oferecer produtos baratos. Temos que lembrar que 65% dos empregos gerados em São Sepé são para o ramo varejista – defende a presidente do Sindilojas.

O vereador Gilvane Moreira (PP) fez uma emenda ao projeto, que exclui dos termos da lei as feiras ligadas à agricultura familiar promovidas pelo município. A matéria e a emenda devem ser votadas na próxima sessão da Câmara, em 4 de abril.

(Com informações de Camila Gonçalves/Câmara de São Sepé)