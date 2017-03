Ladrões arrombam banco e deixam três agências sem funcionar

Quarta Colônia 01/03/2017 | 11h39 Atualizada em

Foto: Brigada Militar / Faxinal do Soturno / Faxinal do Soturno

Uma agência do banco Banrisul foi arrombada na madrugada desta quarta-feira, em Faxinal do Soturno. Os criminosos invadiram o local por volta das 4h30min e cortaram cabos que faziam funcionar o sistema operacional do banco, deixando de três cidades da região sem atendimento.

De acordo com a Brigada Militar, os suspeitos tentaram invadir a agência quebrando a parede, mas não conseguiram. Então, entraram pelo buraco de um ar-condicionado de parede, que foi removido por eles. Os criminosos danificaram os equipamentos e levaram cerca de R$ 400.

Com o sistema operacional sem funcionar, as agências de Faxinal do Soturno, São João do Polêsine e Ivorá não vão abrir nesta quarta, já que estão interligadas.

Segundo a Brigada Militar, os suspeitos ainda não foram localizados. A polícia investiga o caso.