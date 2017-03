Jovens são presos por tráfico de drogas em Santa Maria

Criminalidade 15/03/2017 | 09h44 Atualizada em

Dois jovens, de 18 e 21 anos, foram presos após serem encontrados com drogas, na noite dessa terça-feira, em Santa Maria. Eles foram revistados depois que a Brigada Militar recebeu uma denúncia anônima que um deles estaria traficando na Vila Lídia, por volta das 21h.

De acordo com a ocorrência policial, quando um dos suspeitos avistou os policias, entrou para dentro de um pátio de uma casa e foi encontrado com 48 pedras fracionadas de crack, um rádio HT e cerca de R$ 100 em dinheiro.



No mesmo local, foi encontrado o outro jovem. Na residência, mais 25 pedras fracionadas, uma pedra grande de crack, uma balança de precisão e cerca de R$ 400 em dinheiro foram encontrados.

A dupla foi presa e encaminhada para a Penitenciária Estadual de Santa Maria.