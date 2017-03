Jovens são assaltados em cascata de Itaara

Criminalidade 01/03/2017 | 16h24 Atualizada em

Quatro jovens foram assaltados em uma cascata, conhecida como cascata do Banrisul, na segunda-feira de Carnaval, em Itaara. O fato aconteceu por volta das 16h30min. Os criminosos levaram três aparelhos de celular, documentos, objetos pessoais e cerca de R$ 700 em dinheiro das vítimas.

– As pessoas devem ter muito cuidado, não levarem celular e não ficarem sozinhas lá, porque o que nós passamos não desejamos para mais ninguém – relata uma das vítimas.



De acordo com o boletim de ocorrência, as vítimas, de 19, 25, 27 e 28 anos, estavam passeando no local quando dois indivíduos com rostos cobertos com camisetas anunciaram o assalto. Eles estavam armados e dispararam quatro tiros para o alto. Ninguém ficou ferido.

A Polícia Civil investiga o caso.