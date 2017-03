Jovem que morreu ao cair do telhado será sepultado hoje à tarde

Acidente 21/03/2017 | 19h54 Atualizada em

Alexandre Powaczuk Hillal, 27 anos, morreu na manhã desta terça-feira após cair de um telhado, em um acidente de trabalho, por volta das 11h30. O jovem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele e outros dois colegas estavam trabalhando no reparo do telhado de uma empresa, no bairro Minuano, em Santa Maria. Depois da queda, o jovem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levado para o Hospital Universitário de Santa Maria (Husm). Ele chegou a ser atendido, mas não resistiu aos ferimentos.

Alexandre era funcionário da Serluz Metalúrgica. Elisandro Buss, um dos diretores da empresa, disse que lamenta o ocorrido e não soube explicar os detalhes do fato.

– Todos os colegas aqui da empresa estão consternados com o que aconteceu, mas ainda não sabemos exatamente como foi. Sabemos que ele caiu de um telhado, mas não sei informar a altura. É com muito pesar que confirmamos a morte dele e já estamos providenciando toda a assistência necessária para a família – comentou Buss.

Ao ser questionado se o funcionário usava Equipamento de Proteção Individual (EPI) ele confirmou que "todos os funcionários usam o equipamento".

O velório do jovem será na capela 3 do Hospital de Caridade e deve começar na noite desta terça-feira. O sepultamento será às 14h30min desta quarta, no Cemitério Santa Rita de Cássia.

Alexandre estudou na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) no Curso Superior de Tecnologia em Fabricação Mecânica. Ele também era atleta de Muay Thai e atuava como árbitro em competições de artes marciais.

Conforme o delegado André Diefenbach, titular da 3ª Delegacia de Polícia, será aberta uma investigação sobre o caso. Segundo o delegado, trata-se de um procedimento padrão da Polícia Civil, já que a morte do jovem ocorreu por um acidente de trabalho.