Jovem foi assassinado por ciúmes em Júlio de Castilhos, diz Polícia Civil

Investigação 16/03/2017 | 18h40 Atualizada em

A Polícia Civil concluiu que o assassinato de Leonardo Lopes Vargas, 22 anos, aconteceu após discussão relativa à ex-namorada dele. O crime aconteceu na madrugada de 28 de fevereiro, após o término de uma festa de Carnaval.



De acordo com a delegada Alessandra Padular, titular da Delegacia de Polícia de Júlio de Castilhos e responsável pela investigação, Vargas estaria embriagado e teria encontrado, na Rua Antônio Carbone, Centro, a ex-namorada junto de um adolescente, 17 anos, apontado como responsável pelo crime.

Jovem é morto a facadas em Júlio de Castilhos



– O suspeito disse que a vítima teria discutido com ele por conta da ex-namorada. Ciúmes. Ele teria lhe provocado, empurrado, impedido ele de passar pela rua e, em determinado momento, se armado com um pedaço de pau. Alegando legítima defesa, o suspeito esfaqueou a vítima duas vezes: na região do peito e do abdômen – relata a delegada Padula.

A ex-namorada da vítima também prestou depoimento e o relato dela corrobora com o do suspeito. Ela disse, no entanto, que havia avisado o suspeito de que o ex-namorado "não faria nada", e que "não precisava tê-lo ferido".

Homem é condenado a um ano de prisão por tentar matar ex-mulher



Para concluir o relatório do inquérito e remetê-lo à Justiça, Padula pretende ouvir duas testemunhas até esta sexta-feira e, ainda, analisar imagens de câmeras de segurança do local.

– Neste momento, acredito que o indiciamento dele será por homicídio qualificado por motivo que impossibilitou a defesa da vítima – acredita Padula.

Poder público reforça combate à venda de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes



Ela deve solicitar à Justiça, também, a internação provisória do suspeito no Centro de Atendimento Socioeducativo (Case), já que se trata de um adolescente.