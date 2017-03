Jovem é preso vendendo drogas em de Santiago

Flagrante 08/03/2017 | 15h28 Atualizada em

Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Santiago

Um jovem de 18 anos foi preso na noite desta terça-feira por tráfico de drogas em Santiago. De acordo com informações da Brigada Militar, uma guarnição estava em patrulhamento no bairro São Jorge, por volta das 19h30min, quando recebeu uma denúncia. Os policiais militares foram informados de que havia uma pessoa vendendo drogas na Praça do Ginasião.

Os policiais fizeram buscas pelo local e encontraram o suspeito. Durante a abordagem, foram encontradas porções de crack e de maconha. Um celular e uma caixa de papel para enrolar cigarros foram apreendidos. O jovem foi levado à delegacia e depois ao Presídio Estadual de Santiago.