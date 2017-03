Jovem é preso por manter adolescente em cárcere privado

Flagrante 28/03/2017 | 20h27 Atualizada em

Um jovem de 27 anos foi preso em flagrante, nesta segunda-feira, por policiais da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). O jovem é suspeito de manter uma adolescente de 15 anos - que seria sua namorada - em cárcere privado. O local não foi informado pela polícia.

De acordo com informações da Polícia Civil, ele mantinha a adolescente dentro de casa há cerca de um mês. A adolescente não podia sair de casa sem estar acompanhada do suspeito, não podia falar com amigos e familiares nem podia ir à escola.

Ainda segundo informações da polícia, ela era vítima de violência física diariamente. Quando o suspeito imaginava que ela pensava em fugir, por ciúmes ou até por represália para que ela não contasse o que acontecia para outra pessoa, ela era agredida.

A polícia entendeu que a adolescente vivia em uma situação de "terrorismo, ameaçada de morte, torturada psicologicamente e agredida fisicamente". Ela sentia muito medo e não conseguia pedir ajuda para ninguém.