Jovem é preso com maconha, crack e cocaína em Santa Maria

Flagrante 21/03/2017 | 18h50 Atualizada em

Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante em Santa Maria, por volta do meio-dia desta terça-feira, por tráfico de drogas.

De acordo com informações da Brigada Militar, a prisão foi feita após abordagem do Pelotão de Operações Especiais (POE) do 1º Regimento de Polícia Montada. Duas pessoas que andavam em uma motocicleta pela Avenida Osvaldo Cruz foram abordadas.

Jovem é flagrado com mais de 13 kg de maconha na Faixa Nova em Santa Maria



Com o piloto nada foi encontrado. Já o passageiro, um jovem de 21 anos, portava 873 gramas de maconha, 57 gramas de crack, 30 gramas de cocaína de R$ 9,90 em moedas.

O jovem falou para os policiais que havia mais drogas em sua casa, além de dinheiro e uma balança de precisão. O jovem foi preso em flagrante, levado para a Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento e encaminhado para a Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm).