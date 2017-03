Jovem é preso após ferir irmã em Santa Maria

Violência 30/03/2017 | 12h28 Atualizada em

Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante após ferir a irmã, na noite de quarta-feira, em Santa Maria. Na manhã desta quinta-feira ele foi levado para a Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm).



De acordo com a ocorrência policial, o fato aconteceu na casa deles, no Bairro Salgado Filho. Por volta das 23h, a Brigada Militar foi chamada para atender um caso de violência. Ao chegar no local, os policiais encontraram a jovem, de 24 anos, com um ferimento de faca na perna esquerda. Ela foi socorrida e levada para atendimento.

No local estava o irmão dela, de 21 anos, com uma faca presa na cintura. Ele teria confessado o crime aos policiais.