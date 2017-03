Jovem é flagrado com mais de 13 kg de maconha na Faixa Nova em Santa Maria

Tráfico de drogas 21/03/2017 | 09h12 Atualizada em

Um jovem de 19 anos (o nome não foi divulgado) foi preso em flagrante com grande quantidade de drogas dentro de um Gol, no final da madrugada desta terça-feira, em Santa Maria.

Crack, cocaína e maconha foram localizados dentro da lataria do veículo em uma vistoria dos policiais do Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, por volta das 5h, na Faixa Nova (RSC-287) de Camobi, em Santa Maria.

De acordo com informações do batalhão rodoviário, o veículo, com placas de Camaquã, foi parado no km 232 da rodovia, próximo à Base Aérea de Santa Maria. Cerca de 100 gramas de crack, 100 gramas de cocaína e 23 tabletes de maconha (pesando aproximadamente 13 quilos) estavam na lataria do Gol.

O jovem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA), onde está sendo feito o registro da ocorrência. Logo depois, ele será levado à Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm).