Jovem é detido após cair de motocicleta durante fuga em Santiago

23/03/2017

A Brigada Militar (BM) deteve um jovem de 18 anos depois que ele caiu da motocicleta que conduzia durante fuga na manhã de quarta-feira em Santiago.

Conforme a BM, uma equipe da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) fazia patrulhamento por volta das 12h pela Rua Tito Becon, Centro, quando flagraram o motociclista fazendo "manobras perigosas na via".

Os policiais militares ordenaram que ele parasse, mas ele se negou e fugiu. A equipe deu início à perseguição, que terminou na Rua Barão do Rio Branco, ainda no Centro, depois que o motociclista perdeu o controle do veículo, bateu contra um poste de iluminação pública e caiu.

Ele ainda tentou fugir a pé, mas foi imobilizado pelos policiais e recebeu voz de prisão. Por ter se machucado com a queda, foi levado para o Pronto-Socorro Municipal antes de ir para a delegacia de polícia.

Na delegacia, foi constatado que o motociclista não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e já havia oito multas registradas por meio da placa do veículo, que foi apreendido e levado para um depósito do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Ele vai responder pela infração de trânsito em liberdade.