Jovem é baleado em loteamento de Santa Maria

Violência 07/03/2017 | 08h57 Atualizada em

Um jovem, de 21 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio nessa segunda-feira, no loteamento Cipriano da Rocha, em Santa Maria. O caso aconteceu por volta das 19h.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima foi baleada quando chegava em sua casa de carro. Os suspeitos o atingiram com um tiro de raspão na nuca, que resultou em ferimentos no ombro e no rosto, e outra bala que perfurou o lado direito do peito.

Segundo o relato do jovem aos policiais, os mesmos suspeitos que o feriram seriam os que teriam tentado o matar na Vila Lídia, quando foi atingido por um tiro no pé.

O jovem foi socorrido por vizinhos e encaminhado para o Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM). Os suspeitos ainda não foram localizados.