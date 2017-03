Jovem é atingido por três tiros em Santa Maria

Violência 26/03/2017 | 15h33 Atualizada em

Um jovem de 28 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio no início da tarde deste domingo, em Santa Maria. Gerson Corrêa da Silva foi atingido por disparos de arma de fogo em frente a uma residência do bairro Diácono João Luiz Pozzobon, região leste da cidade.

De acordo com informações da Brigada Militar (BM), a guarnição recebeu uma denúncia anônima, por volta das 13h30min, relatando que uma pessoa havia sido ferida e estava caída na via. Ao chegarem ao local, que fica no residencial Dom Ivo Lorscheiter, os policiais encontraram a vítima recebendo os primeiros atendimentos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A suspeita é de que duas pessoas, em uma motocicleta, teriam passado pela rua e efetuado pelo menos três disparos contra o jovem, que ficou ferido no braço direito, na barriga e na boca. Ele foi encaminhado para o Hospital Universitário (Husm) para atendimento médico.