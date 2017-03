Jeep é furtado de uma concessionária em Santa Maria

Criminalidade 09/03/2017 | 10h07 Atualizada em

Uma concessionária de veículos foi arrombada na madrugada desta quinta-feira, em Santa Maria. Durante a ação, que ocorreu por volta das 3h, o criminoso levou um dos veículos da empresa.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA), um indivíduo furtou um Jeep Compass preto da empresa Jeep Felice. Ele quebrou a vidraça da loja para entrar.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), que passava no local no momento do crime, partiu em busca do veículo. O suspeito do furto e o veículo ainda não foram localizados. A polícia investiga o caso.

Nesta manhã, o Diário entrou em contato, por telefone, com a empresa e aguarda o retorno do proprietário.