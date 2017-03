Idoso que caiu de barranco é encontrado morto em Jaguari /

Acidente 10/03/2017 | 09h45 Atualizada em

O idoso que estava desaparecido desde ontem, no Rio Jaguari, em Jaguari, na Região Central, foi encontrado morto na manhã de hoje. Ele foi identificado como Altemar Guerra, 76 anos.

Conforme informações da Brigada Militar (BM), Guerra havia desaparecido após o trator que ele dirigia, às margens da BR-287, cair nas proximidades do rio Jaguari. O corpo do idoso foi encontrado a cerca de 100 metros de onde estava o trator.



Guerra estava trabalhando quando o veículo despencou no barranco de aproximadamente 4 metros, por volta das 19h dessa quinta-feira. Equipes de busca encontraram o corpo por volta das 8h desta sexta-feira.

A Polícia Civil, que investiga o caso, informou que a família teria dito que o idoso sofria de problemas cardíacos. A suspeita é que o idoso tenha sofrido um mal súbito.