Um idoso de 73 anos morreu na noite desta terça-feira, no interior de Santiago, após ser atacado por um touro.

De acordo com informações da Brigada Militar, Egídio Dalenogare ficou ferido depois de ser atacado pelo animal em uma propriedade rural no Rincão dos Perônios, no distrito de Vila Branca, por volta das 20h30min.

Ele chegou a ser socorrido, mas chegou sem vida ao Hospital de Caridade de Santiago.