Idosas ganham dia de beleza em lar de São Sepé

As 31 moradoras do Lar do Idoso São Vicente de Paulo, em São Sepé, tiveram uma surpresa na tarde da última quarta-feira, dia 1º. As unhas e os lábios ganharam cor e os cabelos brancos receberam novo estilo.

A tarde de beleza foi proporcionada por oito profissionais de serviços de beleza e voluntárias amadoras. A ação marcou a abertura da Semana da Mulher 2017, promovida pela Câmara de Vereadores do município, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março.

Maria de Lourdes Souza Silveira, 71 anos, passou por sessão para tratar das unhas e dos cabelos Foto: Camila Gonçalves / Câmara de Vereadores de São Sepé

Dona Narcisa Bolzan Mônego, 89 anos, adorou o serviço. A ex-moradora do Terceiro Distrito contou que há tempos não pintava as unhas.– Me sinto muito bem agora – revelou, sorrindo com seu batom vermelho, obra das maquiadoras. Aos 94 anos, Maria Coltz se diz uma mulher vaidosa. A assistente administrativa do asilo, Vera Maria Vasconcelos, conta que ela costuma usar blush e batom mesmo quando não há cerimônia no local.

– Algumas moradoras pedem maquiagem como presente de Natal. Elas adoram. Por isso acho que essa ação mexe muito com a autoestima delas, porque hoje elas estão se achando mais bonitas. Está sendo maravilhoso – relatou.

Para Maria de Lourdes Souza Silveira, 71 anos, que entrou há pouco menos de um mês no Lar do Idoso, esta foi uma oportunidade para cuidar de novo dos cabelos e das unhas:

– Depois que vim para cá, não tinha mais pintado os cabelos. Tive sorte que o dia de salão de beleza foi hoje – comemorou Maria de Lourdes, na quarta-feira.

À espera do efeito da tinta no cabelo, dona Iaci Costa Machado, 77 anos, contou que uma amiga costuma tingir suas madeixas quando a visita e que estava feliz por ganhar de presente um tratamento profissional.

– Nem sabia que era Dia da Mulher, mas é importante comemorar. Mulher é carinhosa e delicada. Acho que merecemos – refletiu.

A cabeleireira Ronise Jorge, 28 anos, que foi uma das voluntárias, disse que foi presenteada em vez de presentear. Segundo ela, atitudes assim levam amor, carinho e atenção às pessoas mais velhas.

