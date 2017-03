Homenagem e vigília marcam os 50 meses da tragédia da Kiss

Tragédia em Santa Maria 26/03/2017 | 15h30 Atualizada em

Nesta segunda-feira, dia 27 de março, a tragédia da Boate Kiss completa 50 meses. Para marcar a data, familiares de vítimas receberão uma homenagem especial das crianças do Coral Illumina, erguida na tenda dos familiares, na Praça Saldanha Marinho, no centro de Santa Maria. As crianças, que estudam na Escola Municipal Duque de Caxias, se apresentam às 16h.



Durante toda o dia, amigos e familiares de vítimas farão uma vigília na tenda, das 8h às 18h, com momentos de oração, reflexão e canto. Também será realizado no local um momento de reflexão espírita, sob o comando da professora aposentada Maria das Graças Py. Às 18h, haverá o tradicional minuto do barulho, em que as vítimas são homenageadas com palmas.

Durante a vigília, será arrecadado material escolar para as crianças ligadas à Associação Comunitária dos Moradores do Loteamento Estação dos Ventos, comunidade do Bairro Km 3, em Santa Maria.

De acordo com o vice-presidente da Associação de Familiares das Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, Flávio Silva, todos estão convidados a participar do encontro e levar um abraço aos familiares ou, em qualquer lugar, fazer uma oração pelas vítimas da tragédia.

Conforme Silva, a vigília das famílias acontece semanalmente, todas as quartas-feiras, das 9h às 18h e, mensalmente, em todos os dias 27. A edição de março, que marca os 50 meses, será diferenciada em função da homenagem prestada pelo coral.



– Os encontros são realizados para que essa tragédia não caia no esquecimento e para que os familiares se encontrem para conversar. Sempre tem um que tem um dia de baixo-astral. Então, essa troca é uma forma de dividimos nossas angústias, de conversar, de dividir um lanche, um chimarrão. É um momento nosso – explica o vice-presidente.

Das 8h às 18h – Vigília na tenda dos familiares, com reflexão, orações e canto

16h – Apresentação do Coral Illumina, na tenda dos familiares