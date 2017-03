Homem morre em colisão entre caminhões em São Pedro do Sul

Trânsito 25/03/2017 | 11h54 Atualizada em

Um homem morreu em um acidente e outros dois ficaram feridos, na manhã deste sábado, na BR-287. A colisão entre um caminhão de carga e um caminhão guinho, no km 297 da rodovia, aconteceu por volta das 7h30min.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os veículos trafegavam entre São Pedro do Sul e Mata quando colidiram frontalmente. Getson Parizi Bolzan foi socorrido e encaminhado ao Hospital de São Pedro do Sul, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Os dois homens (nomes não divulgados) foram encaminhadas para o Hospital de São Pedro do Sul e vão ser transferidas para o Hospital Universitário de Santa Maria.

O trecho 297 da rodovia está em meia pista, conforme informações da PRF.