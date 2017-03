Homem morre em acidente de trânsito em São Vicente do Sul

Região Central 18/03/2017 | 11h27 Atualizada em

Um homem de 48 anos morreu após um acidente de trânsito ocorrido nesta madrugada em São Vicente do Sul, na Região Central. A vítima foi identificada como Leandro Severiano de Oliveira Rodrigues.

Mãe e filho trocam tiros com a Brigada Militar após perseguição em Santa Maria



De acordo com a Brigada Militar, Rodrigues dirigia um Veloster pela Rua Sete de Setembro, no Centro, quando teria perdido o controle do veículo, por volta das 4h30min. Ele acabou colidindo contra o muro de uma residência, o que acarretou no capotamento do veículo. Rodrigues morreu no local.

Três pessoas são presas por tentativa de homicídio



Ainda não há informações sobre velório e sepultamento da vítima.