Homem morre após tentar atingir policial com facão

Violência 29/03/2017 | 21h33 Atualizada em

Um homem de 34 anos foi morto a tiros após reagir a uma abordagem policial no interior de Rosário do Sul na tarde desta quarta-feira.Ele foi identificado como Fabiano Bueno da Silva.

De acordo com a Polícia Civil, ele fugia com um comparsa após atacar uma propriedade rural na região do distrito de Xanota, e tentou atingir um dos PMs com um facão. O policial revidou com dois tiros e atingiu Silva. O caso aconteceu por volta das 17h. Ele foi socorrido pelos próprios policiais e levado para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, mas não resistiu aos ferimentos.

Silva e o comparsa estavam em uma carroça carregada com os materiais que tinham furtado. Eles tentaram se livrar do material quando avistaram a Brigada Militar (BM), momento em que Silva teria avançado contra os policiais.

O comparsa tentou fugir, mas foi imobilizado pela BM elevado para a delegacia de polícia.