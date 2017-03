Homem morre afogado após cair em poço em Restinga Seca

Fatalidade 22/03/2017 | 10h28 Atualizada em

Um homem de 47 anos morreu afogado na tarde de terça-feira enquanto prestava serviços de limpeza em poço de uma propriedade rural da localidade de Colônia Diniz, no interior de Restinga Seca, na Região Central. A vítima foi identificada como Ivo Schutz.

Idoso morre após ser atacado por touro em Santiago



De acordo com a Polícia Civil, o homem trabalhava como serviços gerais e, durante a limpeza do poço, por volta das 15h30min, teria passado mal. Ele acabou caindo no poço e se afogou. O Corpo de Bombeiros de Restinga Seca foi chamado para atender a ocorrência, mas, ao chegar ao local, o homem já estava sem vida.

O proprietário do local deve ser ouvido pela Polícia Civil durante a semana. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento da vítima.