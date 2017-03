Homem é preso por suspeita de tráfico de drogas em Santa Maria

Criminalidade 08/03/2017 | 08h49 Atualizada em

Um homem, de 52 anos, foi preso por suspeita de tráfico de drogas na madrugada desta quarta-feira, em Santa Maria. Em um patrulhamento de rotina, a Brigada Militar (BM) abordou o suspeito por volta das 4h30min na Vila Lídia e o encontrou com drogas.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem estava em frente a uma residência, conhecida como sendo um ponto de drogas, trocando dinheiro com uma mulher. A dupla foi abordada e o suspeito foi encontrado com seis pedras de crack, cerca de R$ 115 em dinheiro e um simulacro de arma de fogo. Não foi encontrado nada com a mulher. Dentro da residência, foram encontradas mais 50 gramas de crack e 1,5 gramas de maconha.

O homem foi encaminhado para a Penitenciária Estadual de Santa Maria (PESM).