Homem é preso após furtar dinheiro em lotérica de São Sepé

Um homem foi preso em flagrante pela Brigada Militar (BM) após cometer um furto em uma lotérica por volta das 16h30min dessa segunda-feira, no centro de São Sepé. O suspeito tentou fugir com o dinheiro furtado, mas foi capturado pelos policiais.

Conforme informações da BM, o homem, de 35 anos, distraiu a funcionária do caixa do estabelecimento, que fica próximo a Estação Rodoviária, e fugiu com uma bolsa com dinheiro (o valor não foi informado).

Ele foi localizado pelos policiais e encaminhado para o Presídio de São Sepé. De acordo com a Polícia Civil, o valor furtado ainda não foi encontrado.