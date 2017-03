Homem é preso 17 anos depois de matar a mulher

Cruz Alta 08/03/2017 | 17h31 Atualizada em

A Polícia Civil prendeu, em Cruz Alta, um homem que estava foragido há cinco anos. Antônio Carlos Couto, 37 anos, foi condenado por matar sua mulher, Idelci Wilmens Zimmer, que na época tinha 22 anos. O assassinato aconteceu na casa deles, em Ibirubá, no dia 29 de março de 2000.

Na época do homicídio, Couto chegou a ser preso. Depois de um tempo, ele foi solto. Em 2012, ele foi condenado a 15 anos e 6 meses de prisão, mas já estava foragido. Ele ainda precisa cumprir pouco mais de 7 anos de pena

De acordo com o delegado Rafael dos Santos, titular da 2ª Delegacia de Polícia de Cruz Alta, a polícia chegou a receber informações de que ele só aparecia na sua casa, em Cruz Alta, aos finais de semana. Ele chegou a arrumar um emprego, no interior da cidade, onde passava os dias de semana.

No último final de semana, policiais ficaram de campana no bairro Jardim Primavera. Na segunda-feira o homem foi pego ao sair de casa e levado para o Presídio Estadual de Cruz Alta.

O crime

Segundo o delegado, na época do crime o casal estava se separando. Couto não aceitava a separação e durante uma discussão com a sua mulher, disparou com uma espingarda de calibre .20, acertando a cabeça dela. Idelci chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital. O assassinato aconteceu no bairro Chácara da Prefeitura, em Ibirubá.