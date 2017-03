Homem é morto com facada no peito em São Francisco de Assis

Homicídio 13/03/2017 | 09h15 Atualizada em

Um homem (a idade não foi informada pelos policiais) foi vítima de um homicídio neste sábado, em São Francisco de Assis. Ele foi morto a facada após uma briga com outro homem.

De acordo com informações da Brigada Militar, o caso aconteceu no bairro Vila Nova. Os dois homens teriam se desentendido, e o suspeito atacou a Fabiano Diello Siqueira com um golpe de faca na região no peito. Ele morreu na hora.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado para o Presídio Estadual de São Francisco de Assis. A vítima foi sepultada às 18h desse domingo no Cemitério Municipal de São Francisco.