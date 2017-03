Homem é morto a tiros em Cruz Alta

Violência 06/03/2017 | 15h22 Atualizada em

Um homem foi assassinado no fim de semana em Cruz Alta. Horas depois de se envolver em uma discussão, Darlan Rodrigues dos Santos, 48 anos, foi alvo de disparos. O caso aconteceu na noite do último sábado.

De acordo com o delegado Josuel dos Reis Muniz, da 1ª Delegacia de Polícia de Cruz Alta, o autor dos disparos e a vítima teriam discutido horas antes do assassinato em uma rua, no Bairro Esperança.

– Era uma inimizade antiga entre o Darlan, o filho dele e o autor dos disparos. Na discussão, um acusava o outro de disparos (em situações anteriores), não para acertar, mas para intimidar um ao outro – explica o delegado.

Algumas horas depois da discussão, por volta das 20h, Santos estava em um bar, no Beco Toronto, também no Bairro Esperança. O suspeito entrou no bar disparando três vezes contra a vítima. Pelo menos dois disparos acertaram Darlan: um nas costas e outro na perna. A polícia aguarda a necropsia para confirmar se um terceiro disparo chegou a atingir a vítima.

Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital.

O autor dos disparos já foi identificado pela polícia e deve ser chamado para depor.