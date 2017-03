Homem é morto a facadas após discussão em CTG de Itacurubi

Violência 26/03/2017 | 19h02 Atualizada em

Um homem de 35 anos foi morto a facadas na madrugada deste domingo em Itacurubi. Conforme a Brigada Militar (BM), a vítima foi identificada como Edi Valnei Martins Machado.

Testemunhas relatam à BM que a vítima e o suspeito de ter cometido o crime discutiram dentro do Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Ilhapa do Rio Grande, na Avenida João Goulart, Centro, por volta da 1h30min. Machado foi esfaqueado quatro vezes no peito durante o desentendimento e morreu no local. O suspeito fugiu em seguida. No espaço acontecia uma festa.

A BM fez buscas ao suspeito, mas não conseguiu localizá-lo. Ele já teria sido identificado. O caso é investigado pela Polícia Civil de Santiago.