Homem é detido por manter rinha de galo na região sul de Santa Maria

O 2º Batalhão Ambiental da Brigada Militar (BM) deteve um homem de 37 anos suspeito de manter uma rinha de galos na sua residência, na região sul de Santa Maria.

De acordo com a BM, por volta das 18h de sábado, os policiais foram ao bairro Urlândia, pois o setor de inteligência recebeu denúncia de que uma pessoa mantinha criação ilegal de pássaros silvestres em uma casa. No local, os policiais encontram um pássaro da espécie azulão, cuja criação exige licença.

Durante revista no espaço, também foram localizados 58 galos e equipamentos que a polícia suspeita que seriam usados para as rinhas. Além das aves, foram apreendidos um tambor (que seria usado para inquietar os galos), biqueiras e esporas de couro que serviriam para o "treinamento" deles.

O suspeito vai responder por crime ambiental em liberdade.

Mais pássaros silvestres apreendidos

Na manhã de sábado, em uma residência no bairro Passo D¿areia, houve a detenção de um homem de 42 anos que mantinha três pássaros silvestres (das espécies cravina, coleirinho e canário-da terra) em cativeiro. Ele já havia cometido o mesmo crime anteriormente, ou seja, é reincidente, e vai responder mais uma vez por crime ambiental – também em liberdade.



Todas as aves – tanto as apreendidas no Passo D¿areia quanto no bairro Urlândia – foram levadas para o Mantenedouro São Braz.

Na quinta-feira, a BM apreendeu 43 pássaros silvestres com valor estimado de R$ 500. Os apreendidos no sábado – menos os galos – também teriam esse valor. A BM não estima um valor para os galos.