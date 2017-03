Homem é detido com mais de 6 mil maços de cigarro em agudo

Contrabando 30/03/2017 | 10h59 Atualizada em

Um homem, de 60 anos, foi detido em flagrante na manhã desta quinta-feira em Agudo. Por volta das 7h30min, policiais o encontraram no centro da cidade com 12 caixas de cigarro.

Segundo informações da Brigada Militar, a guarnição recebeu uma denúncia de que o homem estaria em um Corcel com a mercadoria. Quando os policiais abordaram o homem no veículo, seis mil maços de cigarro foram encontrados no porta-malas e nos bancos traseiros.

Ele foi detido em flagrante e foi encaminhado para a delegacia da Polícia Federal, em Santa Maria.