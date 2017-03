Homem é condenado a um ano de prisão por tentar matar ex-mulher

Justiça 16/03/2017 | 15h48 Atualizada em

O Tribunal de Justiça condenou Luiz Carlos Rodrigues a um ano e três meses de prisão por tentar matar a ex-companheira em Santa Maria. O crime aconteceu em dezembro de 2015 e o julgamento ocorreu na manhã desta quinta-feira.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi agredida com socos e Rodrigues tentou asfixiá-la. As agressões aconteceram na casa dela, que fica no bairro Nova Santa Marta, por volta das 3h do dia 27 de dezembro. Contra ele havia uma medida restritiva, ou seja, ele não poderia ser aproximar dela.

A Polícia Civil concluiu que Rodrigues começou a ameaçá-la de morte do lado de fora da casa. Depois, arrombou a residência. Quando encontrou a vítima, começou a agredi-la. A filha dela ligou para a Brigada Militar (BM), que foi ao local e deteve Rodrigues. Os policiais da guarnição disseram que ele foi flagrado com as mãos no pescoço da vítima.

No entendimento da Justiça, o crime foi cometido porque Rodrigues não aceitou o fim do relacionamento. Ele confessou o crime, mas disse que fez isso porque havia "bebido demais" e a vítima teria lhe empurrado.

Inicialmente, o caso seria julgado pelo Tribunal do Júri, no entanto, o formato foi desclassificado, pois se entendeu que o crime não seria tentativa de homicídio, mas lesão corporal – crime cujo julgamento não é competência do júri. A mudança aconteceu porque Rodrigues negou que tivesse a intenção de matá-la.

Como Rodrigues estava preso desde a época do crime, a pena já foi cumprida. Logo, apesar de condenado, recebeu a liberdade.