Homem é condenado a oito anos de prisão por morte de ex-mulher

Investigação 14/03/2017 | 18h55 Atualizada em

Acusado de matar a ex-mulher em 2010, Carlos Alexandre de Carvalho Tavares foi condenado a oito anos de prisão pelo Tribunal do Júri na tarde desta terça-feira, em Santa Maria.

Tavares chegou a ser réu por ameaçar outras três pessoas, mas não foi condenado pelo crime de ameaça. As qualificadoras de morte por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que estavam incluídas na denúncia, foram rejeitadas pelo júri.

Tavares foi acusado de matar Patrícia Silva Oliveira, sua ex-mulher, em dezembro de 2010. Na época, ele e Patrícia estavam separados, e ele não teria aceitado a separação. Pouco antes de morrer, Patrícia estava em um centro de umbanda, na frente de sua casa, em Camobi. Tavares chegou a pé no local, com dois revólveres, e disparou. Um dos tiros acertou a vítima no rosto. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu no local.

Ainda cabe recurso da decisão do júri. Mário Cipriani, advogado de Tavares, explica que, nesta quarta-feira, a sentença deve ser analisada e que há grande chance de apelar à Justiça. Tavares aguardava o julgamento em liberdade e poderá recorrer da decisão também em liberdade.