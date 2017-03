Homem é baleado em Santa Maria

Violência 22/03/2017 | 09h15 Atualizada em

Um homem, de 32 anos, sofreu uma tentativa de homicídio na madrugada desta quarta-feira, em Santa Maria. A vítima foi encontrada pelos policiais por volta das 2h20min no chão de uma casa, no bairro Tancredo Neves.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem apresentava ferimentos por agressão no rosto, cortes no braço e havia sido baleado no peito e na cabeça. Ele foi encaminhado para o Hospital Universitário de Santa Maria e permanece internado. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Ainda não há suspeitos para o crime. A polícia vai investigar o caso.