Homem é atropelado na BR-392 em Santa Maria

Um homem de 50 anos – que não teve a identidade informada – foi vítima de um atropelamento, ocorrido por volta da meia-noite desta quinta-feira, em Santa Maria. O acidente aconteceu na altura do km 352 da BR-392, nas proximidades da rótula da Uglione.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu a ocorrência, a vítima estava acompanhada de um outro homem, que seria seu irmão, e acabou atingida por um Corsa, que transitava no sentido Centro-bairro. O homem teve lesões graves e foi socorrido pelo motorista do veículo. Ele foi encaminhado para atendimento médico na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), onde não corre risco de morte.

O motorista do Corsa disse aos policiais que não viu quando os homens atravessavam a rodovia e, por conta disso, não conseguiu frear o veículo a tempo. A PRF informou que os dois homens apresentavam visíveis sinais de embriaguez.