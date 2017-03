Homem é assassinado em Santa Maria

11º homicídio do ano 03/03/2017 | 08h31 Atualizada em

Um homem de 32 anos foi encontrado morto no final da noite de quinta-feira, no loteamento Cipriano da Rocha, em Santa Maria. A vítima foi identificada como Leonardo Fernandes Leite.

Morre jovem que se envolveu em capotamento na BR-287 em Jaguari



De acordo com o boletim de ocorrência, o homem foi encontrado caído na Rua Cunhaporã, por volta das 21h30min. A suspeita é que uma dupla de motocicleta teria alvejado a vítima. A Delegacia de Polícia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) vai investigar o caso.

Prefeitura diz que não recomendava Cascata do Mezzomo como área de banho



O corpo da vítima ainda está no Posto Médico Legal (PML), onde é feita a necropsia. O velório de Leite será na capela 5 do Hospital de Caridade e o sepultamento está previsto para às 17h de hoje, no Cemitério Ecumênico de Municipal.