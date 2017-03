Homem é assassinado com seis tiros em Santa Maria

12º homicídio do ano 16/03/2017 | 09h57 Atualizada em

Um homem foi assassinado no início da manhã desta quinta-feira, em Santa Maria. O crime aconteceu por volta das 7h30min, na Rua João de Barro, na Vila Maringá.

De acordo com informações da Brigada Militar, Aurio Silva Correa, de 34 anos, tinha saído de sua casa, no bairro Diácono João Luiz Pozzobon e ia para o trabalho. Correa estava dirigindo e estava acompanhado por um familiar quando dois indivíduos chegaram, ambos armados, já disparando.

O familiar fugiu e não foi atingido por nenhum disparo. Correa foi alvejado por 6 ou 7 tiros - a necropsia deve confirmar o número - no tórax e abdômen. Claiton Correa, irmão da vítima chegou ao local, logo depois dos disparos. Ele assumiu a direção do veículo e levou o irmão até o Hospital Universitário de Santa Maria (Husm), porém a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no caminho.

O delegado Gabriel Zanella, da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa, disse que os suspeitos já foram identificados. De acordo com o delegado, pelo menos um dele tinha uma rixa, "por causa de um motivo fútil" com a vítima. Porém, a motivação do crime não foi informada. Zanella conta que, ainda neste ano, um dos homens que atirou contra Correa já tinha tentado atirar contra a vítima, mas na época não teria acertado.

Claiton, irmão de Aurio, conta que sabia que os dois haviam discutido antes, mas não soube falar o porquê. Segundo o irmão da vítima, "não era nada grave". Aurio é pai de duas adolescentes, de 12 e 14 anos e cuidava delas sozinho.

– Meu irmão trabalhava de pedreiro, era uma pessoa muito boa, muito honesto e não fazia mal para ninguém. Ele trabalhava para sustentar as filhas, nunca se envolveu com drogas e nem nada. Eu soube que eles chegaram a discutir uma vez, mas era por bobagem – lamenta Claiton, emocionado com a morte do irmão.

O velório de Aurio deve começar no final da tarde desta quinta-feira, na Capela 3 do Hospital de Caridade. O local e horário do enterro ainda não foram definidos.