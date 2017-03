Hemocentro precisa de sangue do tipo O

Solidariedade 02/03/2017 | 09h00 Atualizada em

O Hemocentro Regional com sede em Santa Maria está precisando de doações de sangue do tipo O (negativo e positivo). É que duas intercorrências atendidas no feriadão de Carnaval – uma na cidade e outra de município da região – fizeram com que os estoques baixassem muito.



Na tarde de ontem, o número de bolsas desse tipo sanguíneo estavam 70% abaixo do necessário, segundo a coordenadora do hemocentro, Carla Coelho:

– Nosso estoque está baixo mesmo. O pós feriado é mais crítico do que o pré feriado. Os doadores cadastrados estão sendo chamados pelas redes sociais e por telefone, mas, por favor, doadores O venham doar sangue.

As demais tipagens estavam com estoque estável na quarta-feira de cinzas. O número considerado razoável pelo hemocentro entre todos os tipos sanguíneos gira em torno de mil coletas por mês. O tipo O representa cerca de 30% desse total.

O que é preciso para ser um doador:

– Estar em boas condições de saúde

– Levar documento oficial de identidade com foto

– Ter idade entre 16 e 69 anos. Menores de 18 anos precisam de autorização de pais ou responsáveis legais

– Pesar 50 quilos ou mais

– Não estar em jejum

– Ter dormido pelo menos 6 horas antes da doação

– Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação

Impedimentos temporários

– Gripe ou febre, gravidez, 90 dias após parto normal e 180 dias após cesariana, ter feito tatuagem ou acupuntura nos últimos 12 meses, ter tido exposição à situação de risco para a Aids (múltiplos parceiros sexuais, ter parceiros usuários de drogas)

Impedimentos definitivos

– Doença de Chagas ou malária, hepatite após os 10 anos de idade, ser portador dos vírus HIV (Aids), HCV (Hepatite C), HBC (Hepatite B) e HTLV, uso de drogas injetáveis

Hemocentro

– De segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, sem fechar ao meio-dia. Alameda Santiago do Chile, 35, perto do Fórum. Telefone: 3221-5262