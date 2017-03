Guarda Municipal e Brigada Militar atuarão juntas para reforçar segurança

Santa Maria 31/03/2017 | 20h15 Atualizada em

A Guarda Municipal de Santa Maria e a Brigada Militar (BM) começaram a planejar ações conjuntas de combate ao crime. A ideia é melhorar o trabalho desempenhado pela Guarda e, como resultado, dar segurança à população.



Foto: Lucas Amorelli / New Co DSM

A primeira atividade-teste durou uma semana, com início em 6 de março, durante as festas de recepção dos calouros da UFSM próximo à Praça Saturnino de Brito. Além da BM, a Guarda pôde auxiliar no trabalho da Polícia Civil. Na avaliação do superintendente da Guarda Municipal, Sandro Nunes, os resultados foram satisfatórios.

– Existiu segurança, e não houve nenhum caso grave registrado durante todo o período. Quem foi festejar pôde aproveitar sem preocupação, enquanto os órgãos de segurança trabalhavam para possibilitar isso. Por isso, nos reunimos para planejar outras ações – explica Nunes.

A BM ficará responsável pelo itinerário e pelas ações. A ideia é que os guardas municipais acompanhem as atividades desenvolvidas pelos policiais militares durante os plantões, o que inclui patrulhamento, operações de barreira, intervenções em vilas, bairros e nas áreas centrais.

Para a BM, é interessante colocar o quadro funcional também nas principais vias de acesso da cidade para, com o tempo, desempenhar ações específicas em locais de risco.