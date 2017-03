Grupo protesta contra vereador por supostos maus-tratos contra cães

Polêmica 02/03/2017 | 17h36 Atualizada em

Um grupo de pessoas, cuidadores de animais de rua, reuniu-se na Câmara de Vereadores de Santa Maria para um protesto, na tarde desta quinta-feira. A segunda sessão plenária deste ano foi interrompida, para ouvir o grupo – cerca de 20 pessoas – que se manifestou contra o vereador Leopoldo Vanderlei Ochulaki (PSB), conhecido como Alemão do Gás, que teria mal tratado os cachorros que tem em seu pátio.

Foto: Lucas Amorelli / New Do DSM

Apesar de o vereador em questão não estar presente – ele apresentou atestado médico e não compareceu na sessão –, o grupo foi ouvido pelos outros parlamentares.

De acordo com os manifestantes, o vereador deixaria os cachorros sem água e sem comida por dias e não os cuidaria de forma correta. Recentemente, um casal de cachorros dele teve filhotes, e pelo menos um morreu. Os outros não estariam mais no local.

– Esta não é a primeira vez que acontece isso. A primeira vez foi enquanto ele era candidato. Agora a coisa se tornou muito mais grave porque tem um animal morto. Esse não é o papel de um representante do povo. As pessoas que trabalham com animais estão decepcionadas e pedem que vocês tomem uma atitude – disse Andrea Brasil aos vereadores.

O presidente da Câmara, vereador Admar Pozzobom (PSDB), pediu ao grupo que encaminhasse uma denúncia escrita para a comissão de Políticas Públicas da Câmara, que irá trabalhar junto com a Comissão de Saúde e Meio Ambiente. O vereador Manoel Badke (DEM) disse que vai pedir para que o secretário de Meio Ambiente André Domingues para participar da reunião para falar sobre o tema.



Denúncia



De acordo com Andrea, o grupo pretende registrar uma denúncia junto ao Ministério Público, além de encaminhar por escrito a denúncia às comissões do Legislativo. O grupo afirma que uma ocorrência foi registrada por vizinhos do vereador, mas os detalhes não foram informados ao Diário.

Entenda o caso



Vizinhos do vereador postaram um vídeo no Facebook neste último domingo, que mostra a Cadela deitada na grama e um filhote morto. No vídeo, eles falam que o filhote morreu por falta de comida. De acordo com vizinhos do vereador, essa situação acontece desde o ano passado. A publicação no Facebook teve grande repercussão e incentivou o protesto na Câmara.



A equipe do Diário teve conhecimento do fato nessa segunda-feira e entrou em contato com a Patrulha Ambiental, que foi até a casa do vereador na manhã da segunda-feira. Na ocasião, os policiais disseram que não houve maus-tratos animais e não registraram boletim de ocorrência.



A redação do Diário tentou ligou três vezes para o celular do vereador, mas as ligações caíram na caixa postal. Em seu Facebook, Alemão do Gás publicou uma nota de esclarecimento do caso. Ele confirma que os filhotes morreram e justifica a morte dos animais. Junto do texto ele publicou fotos de atestados veterinários, que dizem que os três cachorros estão em "condições satisfatórias de saúde". Veja a publicação na íntegra:



Em segundo lugar, o vídeo postado em que aparece um filhote de cachorro sem vida, foi sim uma situação infeliz e trágica que aconteceu no canil da minha casa com os filhotes da minha cachorra Pérola. Após ter tido sua primeira ninhada, ela se tornou um pouco agressiva, comportamento que não tinha antes.Nunca pensei em separá-la dos filhotes, porque eles necessitavam do seu leite,até porque não vi Pérola maltratá-los em momento algum. O que ela fazia,algumas vezes, era rosnar para eles. Talvez por ser leigo em comportamento animal, nunca pensei que minha cachorra pudesse fazer algum mal para seus filhotes. Naquele domingo, dia 26-02-2017, minha família e eu estávamos viajando, assim tratei com meu filho mais velho dele ir à tardinha na minha casa repor a ração nos pratos, a água nos potes e tirar as fezes dos cachorros do canil, como sempre faço quando viajo. Retornando da viagem, ainda na estrada, recebo uma ligação de um amigo informando sobre o vídeo postado no facebook.





Senti dificuldade de acreditar no que ouvi. Passei muito mal, foi difícil de chegar em casa, de completar o percurso que ainda faltava da viagem.Ao chegar em casa, meu filho me relatou o que tinha acontecido. Muito chocado falou que tinha encontrado os filhotes da Pérola sem vida no canil ao lado dela e que foi tirando um por um e enterrando, preocupado com meus filhos pequenos que chegariam comigo de viagem e presenciariam a cena. Disse a ele que tinha feito correto para preservar as crianças, sendo que eles gostavam muito dos filhotes da Pérola.



Para mim, é difícil escrever isso tudo porque foi uma situação que me abalou ea balou minha família e mais difícil se torna por ter sido realizada uma filmagem de forma oportunista, irresponsável por pessoas desinformadas da situação real. Além da situação maldosa da postagem do vídeo, fui surpreendido com a presença da Polícia Ambiental na minha casa. Os policiais me explicaram que houve uma denúncia sobre uma possível situação de maus tratos de animais e estariam lá para verificarem a condição de vida dos meus cachorros e do canil.A Polícia Ambiental fez a inspeção dos animais e do canil não constatando irregularidade.