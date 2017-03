Grupo é flagrado com droga e dinheiro em cima de torre de transmissão

São Francisco de Assis 09/03/2017 | 10h56 Atualizada em

Quatro adolescentes e um jovem foram flagrados pela Brigada Militar (BM) em cima de uma torre de transmissão de sinal de televisão, no município de São Francisco de Assis, na Região Central, na tarde de terça-feira.

De acordo com informações da Polícia Civil, uma viatura da BM foi deslocada até a torre, que fica na localidade de Sobra do Itajuru. Lá, foram flagrados os adolescentes – com idades entre 15 e 16 anos – e um jovem – que não teve a idade informada. Eles estavam sentados na estrutura.

O grupo teria dito aos policiais que havia ido ao local para fumar maconha. Na revista, a polícia encontrou dinheiro, possivelmente falsificado, um cigarro artesanal nas bermudas dos adolescentes. O grupo foi encaminhado para prestar depoimento na Delegacia de Polícia e, logo após o registro, o Conselho Tutelar foi acionado e ficou responsável pelo encaminhamento dos adolescentes.



Não há informações a respeito do encaminhamento do jovem. Segundo a Polícia Civil, o grupo colocou em risco a própria vida ao subir na torre com equipamentos elétricos de alta tensão.