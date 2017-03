Grávida e homem são presos com mais de 114 kg de maconha em Santa Maria

Tráfico de drogas 15/03/2017 | 09h07 Atualizada em

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na noite desta terça-feira mais de 114 kg de maconha, em frente ao posto da PFR, BR-158, em Santa Maria. A droga estava em um veículo com placas paraguaias. Essa é a maior apreensão de maconha deste ano.

De acordo com a PRF, um Honda CRV, ocupado por um homem, de 54 anos, e uma mulher, de 24 anos, grávida de 6 meses, foi abordado em fiscalização de rotina.



Os policiais localizaram a droga em um fundo falso no compartimento de cargas do carro, na tampa traseira e no console central. O motorista relatou à polícia que receberia cerca de US$ 4 mil na entrega da droga e que a mulher teria sido contratada para acompanhá-lo na viagem.

Os dois foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia da Polícia Federal de Santa Maria.